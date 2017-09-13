Bursa'da Whatsapp İhbar Hattıyla, 1 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da whatsapp ihbar hattıyla, 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi



BURSA - Bursa'da narkotik ve terör suçlarıyla daha etkili mücadele edilmesi maksadıyla kurulan "NARKO-TEM whatsApp ihbar hattı" ilk meyvesini verdi. Gelen ihbarı değerlendiren narkotik timleri 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen öğrenilen 3 bin 490 lira para ele geçirdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, NARKO-TEM whatsApp ihbar hattına Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları, içinde Y.Y. ve K.K'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Bu şahısları sorgulayan ekipler, şahısların depo olarak kullandığı yeri tespit etti. Depo olarak kullanılan yere operasyon yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği S.Ç, Y.E.K, C.A, T.S. ve S.Ç'yi gözaltına aldı. İkamette ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 490 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.