Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı
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Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel

Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı

Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandıBursa'daki otomobil fabrikalarında geliştirilip üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı.

07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:37
Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı

Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı

Bursa'daki otomobil fabrikalarında geliştirilip üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, "Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgelerle koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, firmalar ürettikleri malzeme ve ekipmanlarla sağlık camiasının yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Bursa'da bulunan otomobil fabrikalarında geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan, negatif basınçlı odaya yerleştirilen örnek alma kabini, hem sağlık çalışanlarını korurken hem de içindeki ultraviyole temizleme özelliği ile hastaların güvenliğini sağlıyor.

VİRÜSTEN ETKİLENME EN AZA İNDİRGENİYOR

Örnek alma kabininin, personeli Covid-19 risklerinden korumak ve hasta güvenliği sağlamak gibi önemli bir işlev üstlendiğini belirten Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, 'Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alıyoruz. Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenmesini en aza indirmiş oluyoruz' dedi. Kabinin içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından dakikalar içinde temizlenerek, bir sonraki hastanın kullanımına hazırlandığını söyleyen Uzm. Dr. Çetinkaya, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat burada olduklarını, en iyi korunma yönteminin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı

Kaynak: DHA

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Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı
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