Bursa'da virajı alamayan otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
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Bursa'da virajı alamayan otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

Bursa'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bursa'da virajı alamayan otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
18.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:26

Bursa'da otomobilin köprülü kavşaktan düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Mutlu (36) idaresindeki 16 ADG 987 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Bölgede elektrik altyapı çalışması yapan işçilerce araçtan çıkarılan Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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