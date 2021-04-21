Bursa'da virajı alamayan kamyon devrildi

Bursa'da yokuş aşağıya ilerleyen kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Bursa'da yokuş aşağıya ilerleyen kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir-İznik yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre viraja giren kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası yol tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kaza kamyon sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı