Bursa'da vince çarpan TIR devrildi; 1 ölü

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, aynı istikamette seyreden vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan TIR bariyerlere çarparak devrildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü Celil Candan'ın cansız bedenini yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halinde olan Celil Candan idaresindeki 16 YZ 974 plakalı kum yüklü TIR, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR aynı istikamette seyreden İbrahim Halil Karar yönetimindeki 14 EV 741 plakalı trafo yüklü vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan TIR bariyerlere çarparak yan yatarken, kontrolden çıkan vinç ise refüje çarparak karşı yola geçti. Sürücü Celil Candan, kazanın ardından yan yatarak hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. TIR'ın dorsesindeki kumun yola saçılması nedeniyle karayolu kısmen ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen TIR'da sıkışan Celal Candan'a ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, polis ve jandarma ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Bursa Çevre Yolu, Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan Celil Candan'ın hayatını kaybettiği tesit edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Bursa Çevre Yolu, TIR'ın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN