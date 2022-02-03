Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

AA, Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da villalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 7 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Karacaali Mahallesi'nde bulunan bazı yazlık villalarda hırsızlık olayları meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 zanlının kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma, zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin taksiyle gittikleri villalardan çaldıkları malzemeleri, ilçedeki bazı ikinci el eşya dükkanlarına sattıkları öğrenildi.

Operasyonda yapılan aramalarda çalıntı ev eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Jandarma, Bursa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title