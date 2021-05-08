Bursa'da villa bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Bursa'da villa bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da villa bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bademli Mahallesi eski Mudanya yolunda, Doğan Çakmak kontrolündeki 10 AEN 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çakmak'ın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin süratli seyrederken yoldan çıkıp bahçeye devrildiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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