Vefat eden emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da 1979-1988 yıllarındaki 9 yıllık süresiyle bu ilde "en uzun süre görev yapan vali" olan ve dün 94 yaşında vefat eden Zekai Gümüşdiş'in cenazesi toprağa verildi.