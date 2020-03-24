Bursa'da "Vefa Sosyal Destek Ekibi" binlerce çağrıya yanıt verdi
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Gemlik, Bursa, Güncel

Bursa'da "Vefa Sosyal Destek Ekibi" binlerce çağrıya yanıt verdi

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" iki günde binlerce vatandaşın hizmetine koştu.

24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:24
Bursa'da

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" iki günde binlerce vatandaşın hizmetine koştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 200 personel ve 50 araçtan oluşan ekipler, 444 16 00 ve 0224 716 11 55 numaralı telefonlar ile Alo 153 hattından gelen çağrılar doğrultusunda görevlerini yürütüyor.

Son iki günde 7 bin 167 kişinin çağrısına cevap veren görevliler, bu vatandaşlardan 757'sine evinde sağlık hizmeti sundu. Büyükşehir Belediyesinden ambulans talebinde bulunan 78 kişinin de hastaneye nakli sağlandı.

Sokağa çıkabilecek yaşta bir yakınları bulunmaması nedeniyle 51 vatandaş, market alışverişlerinin yapılmasını istedi. Bu kişilerin gıda ve ilaç taleplerinin yanında en fazla istediği şeylerden biri bulmacası bol gazete oldu. Ekipler, yardıma muhtaç 70 kişiye gıda yardımında bulundu, yemek yapamayacak kadar yaşlı veya hasta oldukları tespit edilen 58 vatandaşa da sıcak yemek götürdü.

İçme suyunu kartlı dolum sistemiyle karşılayan 60 yaş ve üstü abonelerin evlerinden çıkmadan bu hizmeti alabilmeleri için başlatılan el terminalleriyle kapıda su kartı yüklemesi hizmetinden yararlanmak isteyen 5 vatandaşın bu talebi de anında karşılandı.

"Salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarını riske atmaması için evden çıkmamalarını, ihtiyaçlarının karşılanması için belediyeye başvurmasını istedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en az hasarla atlatılması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar tarafından titiz çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Başta hükumetimiz ve kent yöneticileri olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz ancak vatandaşlarımız da bu sürece katkı koymalı. Hastalığın yayılımını önlemek için mümkün olduğunca sosyal mesafeyi açmalı ve evlerimizde kalmalıyız. Bu süreçte özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız hiçbir endişeye kapılmasın. Her türlü ihtiyaçları için Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Bir telefonla bize ulaşmaları mümkün. Bu tedbirleri devam ettirdiğimiz sürece, salgını en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."

Gemlik ve Mudanya'da destek ekiplerinin hizmetleri

Gemlik ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü, kronik hastalığı ve engelli vatandaşlara destek sağlanıyor.

Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma ve müftülüğün kurduğu destek birimi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak, yaşlıların telefonla gelen isteklerini evlerine giderek yerine getirdi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, salgının önüne geçilebilmesi için evde kalma kuralına uyulması gerektiğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yolları ve caddeleri temizlerken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocuk parklarını ve oturma yerlerini dezenfekte ediyor. Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz ise yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gideriyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkması sınırlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan Mudanyalıların bu süreçteki temel ihtiyaçları için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, temel ihtiyaçlarını internetten sipariş edemeyen ya da yardım edecek kimsesi bulunmayan vatandaşlara destek için hazır olduklarını aktararak, "Sizlere bir telefon kadar yakınız. Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşehrimin gözü arkada kalmasın, hepinizin içi rahat olsun. Mudanya Belediyesi ekipleri daima görevinin başındadır. Büyüklerimiz bize emanet." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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