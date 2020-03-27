Bursa'da Vefa İletişim Merkezleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor Bursa'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen talepler, Vefa İletişim Merkezleri aracılığıyla ilçelerdeki görevliler tarafından karşılanıyor.

Bursa'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen talepler, Vefa İletişim Merkezleri aracılığıyla ilçelerdeki görevliler tarafından karşılanıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yardım talepleri, Vefa İletişim Merkezleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Yerel Yönetimler, AFAD ve Kızılay Şube Başkanlığı görevlilerine iletilerek, yardımların aralıksız olarak teslim edilmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA