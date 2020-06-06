Bursa'da vatandaşlar kısıtlama iptalinin ardından sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu Bursa'da vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin ardından Mudanya sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bursa'da vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptalinin ardından Mudanya sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu.

Bursalılar havanın açık ve güneşli olmasını fırsat bilerek Mudanya ve Güzelyalı'daki kordonda yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.

Bazı vatandaşlar oltalarıyla balık tutarken, bazıları da bisiklet sürerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Çocuk ve bebekler de anne ve babalarının gözetiminde oyunlar oynadı.

Öte yandan birçok vatandaşın sosyal mesafe kurallarına uymaması ve maske takmaması dikkati çekti.

Kaynak: AA