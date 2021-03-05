Bursa'da vatandaşlar Deprem Haftası'nda AFAD tarafından bilgilendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursa'da vatandaşlar Deprem Haftası'nda AFAD tarafından bilgilendirildi

05.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:34
Bursa'da vatandaşlar Deprem Haftası'nda AFAD tarafından bilgilendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Kestel Meydanı'ndan düzenlenen etkinliğe Bursa Valisi Yakup Canbolat da katılırken, AFAD ekibi doğal afetlere karşı vatandaşların kendilerini nasıl koruyacağı yönünde bilgi verdi.???????

Vali Canbolat, her vatandaşın afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan ettiğini hatırlatan Canbolat, "Bu kapsamda da bu sene ciddi etkinlikler yapacağız. Bunun ilki Kestel Belediyemiz ile AFAD İl Müdürlüğü'nün ortak organize ettiği ve diğer belediyelerimizin, sivil toplumdan oluşan diğer arama kurtarma ekipleri hepsi burada bu faaliyete katılıyorlar. Biz bu sene Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi vatandaşımızın deprem konusunda ve afetler konusunda bilinçlendirilmesi konusunda yoğun bir eğitim faaliyeti yürüteceğiz. Şimdiye kadar eğiticilerin eğitimi dediğimiz, eğitimlerimiz tamamlandı. Bundan sonra eğittiğimiz bu eğiticiler ilçelerimizde alanlara inerek toplumun her kesimine yönelik eğitim vermeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da vatandaşlar Deprem Haftası'nda AFAD tarafından bilgilendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:53:50. #1.16#
title