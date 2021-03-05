Bursa'da vatandaşlar Deprem Haftası'nda AFAD tarafından bilgilendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Kestel Meydanı'ndan düzenlenen etkinliğe Bursa Valisi Yakup Canbolat da katılırken, AFAD ekibi doğal afetlere karşı vatandaşların kendilerini nasıl koruyacağı yönünde bilgi verdi.???????

Vali Canbolat, her vatandaşın afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan ettiğini hatırlatan Canbolat, "Bu kapsamda da bu sene ciddi etkinlikler yapacağız. Bunun ilki Kestel Belediyemiz ile AFAD İl Müdürlüğü'nün ortak organize ettiği ve diğer belediyelerimizin, sivil toplumdan oluşan diğer arama kurtarma ekipleri hepsi burada bu faaliyete katılıyorlar. Biz bu sene Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi vatandaşımızın deprem konusunda ve afetler konusunda bilinçlendirilmesi konusunda yoğun bir eğitim faaliyeti yürüteceğiz. Şimdiye kadar eğiticilerin eğitimi dediğimiz, eğitimlerimiz tamamlandı. Bundan sonra eğittiğimiz bu eğiticiler ilçelerimizde alanlara inerek toplumun her kesimine yönelik eğitim vermeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş