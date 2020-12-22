Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin
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Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin

22.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:49
Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da vakalarda yüzde 50 düşüş olduğunu açıkladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da vakalarda yüzde 50 düşüş olduğunu açıkladı. Vatandaşların bir kısmı tedbirleri yeterli bulurken, bir kısmı ise daha ciddi önlemler alınması gerektiğini savundu.

Tüm dünyada devam eden korona virüs salgınına karşı Türkiye'de alınan hafta içi 21.00'den 05.00'e kadar, hafta sonu ise gün boyu sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da vaka sayılarının yüzde 50 düştüğünü açıkladı. Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedbirlerden sonra Bursa'da vaka sayılarında yüzde 50 düşüş, yatak doluluk oranının yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 73 olduğunu ifade etti.

Bursa'da tüm tedbir ve kısıtlamalara rağmen kimsenin kurallara uymadığını belirten vatandaşlar, "Şu anda kısmen kurallara uyuluyor. Ama uymayan vatandaşlar da var. Hafta sonları devletin yaptığı kısıtlamalarda kenar mahallelerde insanların iç içe girdiklerini görüyoruz. Hala insanlar bu işin ciddiyetine varamamış. Devlet bir yere kadar tedbir alıyor ama bizim de kurallara riayet etmemiz gerekiyor" dedi.

Bir diğer vatandaş ise, "İnsanlar işe gitmek için mecburen metro ve dolmuş kullanıyor. Herkes kurallara dikkat etsin. İnsanların tedbirlere uymadığını görüyorum. Mesela sigara içmek yasak diyorlar ama ben şu an 3 tane sigara içen insan görüyorum" diye konuştu.

Yaşlıların kurallara uyduğunu, gençlerin uymadığını iddia eden bir vatandaş ise, "Yaşlılar uyuyor ama gençler kurallara uymuyorlar. Bu yüzden vaka sayıları artıyor. Başka şehirlere bakarak düşüşler yaşanmış ama yine de ortamımız iç içe olduğumuz için böyle oluyor. Kısıtlamaların da daha düzenli olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela dün minibüste şoförle tartıştım. Ben önce binmiştim, kalabalık olunca kendisini uyardım ve şoförle tartıştık" dedi. - BURSA

Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin
Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin
Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin
Bursa'da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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