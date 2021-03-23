Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
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Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

23.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:53

Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Boğazı çamaşır ipiyle bağlanan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı.

Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

Boğazı çamaşır ipiyle bağlanan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı

BURSA - Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı. Sürekli havlaması ile dikkat çeken köpeği, zabıta ekipleri barınağa götürdü.

Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi. Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.

Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
Bursa'da vahşet...Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY

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