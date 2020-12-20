Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti

20.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:08

Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti Bursa'da beslediği tavuklarına zarar verildiğini iddia eden bir kişi, sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü.

Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti

BURSA - Bursa'da beslediği tavuklarına zarar verildiğini iddia eden bir kişi, sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu iddia edilen M.G., tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü. Silah sesini duyan ve olay yerine gelen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. M.G.'nin karşı komşusu olan Mehmet Barış Altopçu, "Sabah kahvaltı ederken silah sesi duyduk. Koşturarak dışarı çıktık. İkinci silah sesinde sokak köpeğinin vurulduğu gördük. Karşı elinde tüfekle komşum M.G. geliyor. Neden vurduğumu sorduğum da ise, 'tavuğumu boğdu' diye cevap verdi. Ondan sonra bana da tüfeği doğrultarak 'git başımdan' dedi. Hemen karakola giderek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hem sokak hayvanını vurmaktan hem de beni ölümle tehdit ettiği için şikayette bulunduk. Böyle canilerin elinde av teskeresi ile silah bulunması çok sakıncalıdır. Bu yarın bir gün insana da ateş edebilir" dedi.

Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti
Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Abdullah Avcı Mauricio Lemos Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da vahşet...Tavuklarına saldırdığı için köpeği başından tüfekle ile vurarak telef etti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:08:13. #1.15#
title