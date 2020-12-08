Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine kaynar su dökülen 6 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli ailenin en küçük çocukları Güneş E'nin üzerine, kardeşinin çaydanlığı devirmesi sonucu kaynar su döküldü.

Vücudunda yanıklar oluşan bebek, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı bebek, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek