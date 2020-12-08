Bursa'da üzerine kaynar su dökülen bebek yaralandı
08.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine kaynar su dökülen 6 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine kaynar su dökülen 6 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli ailenin en küçük çocukları Güneş E'nin üzerine, kardeşinin çaydanlığı devirmesi sonucu kaynar su döküldü.
Vücudunda yanıklar oluşan bebek, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı bebek, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek