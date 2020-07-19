Bursa'da üzerine çelik boru devrilen işçi öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
19.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:26
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
İlçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçilerden Yasin Çolak (45), üzerine çelik borunun devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA