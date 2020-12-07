Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen N.B'yi takibe aldı.

Gözaltına alınan zanlının ev ve otomobilinde özel eğitimli narkotik köpeği "Rona" ile yapılan aramada 15 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu