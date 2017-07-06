Bursa'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 500 polisle uygulama gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bursa'da uyuşturucu olaylarının yoğun olarak yaşandığı merkez Yıldırım ilçesinde Anadolu, Beyazıt, Hacivat, Demetevler, merkez Osmangazi ilçesinde Soğanlı, Çukurca, Kayhan ile merkez Nilüfer ilçesindeki Ürünlü ve Karaman mahallelerinde 62 ekipten oluşan 500 polisle uygulama gerçekleştirildi.



Narkotik timleri ve 3 narkotik dedektör köpeğiyle yapılan uygulamada, bin 105 kişi ile 403 araç hakkında inceleme yapıldı. Uyuşturucu madde bulundurmak, taşımak ve satmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan şahıslarla ilgili yasal işlemler gerçekleştirildi.



Ayrıca trafik yönünden sakıncalı olduğu tespit edilen 9 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu saptanan bir araç da sahibine teslim edildi. 45 araca ise 29 bin 400 lira para cezası kesildi.