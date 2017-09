Bursa'da Uyuşturucu ve Terörle Mücadelede Çığır Açacak Uygulama

Bursa polisi, uyuşturucuyla mücadele konusunda çığır açacak yeni bir uygulamayı başlatıyor. Bundan böyle Bursalılar uyuşturucu tacirlerinin alışverişinden madde bağımlılarına, terör faaliyetlerine kadar tanık olup akıllı telefonlarıyla belgeledikleri her türlü asayiş olayının ihbarını Whatsapp üzerinden yapabilecek.



Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın göreve başlamasıyla birlikte ilk iş olarak hayata geçirmeyi planladığı uygulama için 0552 155 16 16 nolu GSM hattı tahsis edildi. Bursa polisi uyuşturucu ile topyekün mücadelede sınır tanımıyor. Bir süre önce Adana İl Emniyet Müdürlüğünden Bursa'ya atanan Osman Ak'ın göreve başlamadan önce dillendirdiği, göreve başlamasının ardından da ilk iş olarak uygulamaya soktuğu "Whatsapp İçerikli İhbar Hattı" pazartesi gününden itibaren kullanıma girecek.



Kurulan Whatsapp içerikli ihbar hattı ile kişiler gördükleri narkotik ve terör suçlarını gün veya zaman kısıtlaması olmaksızın Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne anında aktarabilecek ve yazabilecek. Bunun yanı sıra ihbar edilecek kişiler kimlikleri gizli kalmak kaydıyla sesli olarak da arayabilecek ve bu sayede ihbarcı suçu doğrudan muhatabına ulaştırabilecek. Whatsapp içerikli ihbarlarda kullanılmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 0552 155 16 16 NOLU GSM hattı pazartesi gününden itibaren ihbarları almaya başlayacak.



Pazartesi günü Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesi'nde Narko Tem Whatsapp İhbar Hattı'nın açılış ve tanıtım bilgilendirmesini yapacak olan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Ülkemizin sınırlarını aşıp küresel bir problem haline gelerek toplumların bugününü ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, adli, sosyal, hukuki ve kamusal sorunlara yol açması nedeniyle her yönüyle mücadele edilmesi gereken ciddi bir problemdir. Ayrıca uyuşturucu terör örgütlerinin de en önemli finans kaynaklarından biridir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde uyuşturucu ile mücadelenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ve internet kullanımı yaygınlığı ile toplum içerisinde büyük bir öneme sahip olan sosyal medya etkisi kendini her alanda fark ettirmektedir. Bu gelişmeye kayıtsız kalmamak ve çağın gereklerini yakalayarak, narkotik ve terör suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve halkımızın desteğini alabilmek amacıyla, akıllı telefonlarda en çok kullanılan ve görüntü alış verişi yapılabilen Whatsapp içerikli ihbar hattını kurmuş bulunuyoruz" dedi. - BURSA