Bursa'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama Bursa'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklamaBursa'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Bursa'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Son bir hafta içerisinde farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda M.U., S.K., H.A., Ç.B., G.V., R.K., N.Ö. ve A.Ş. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 90 gram bonzai, 70 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheliden M.U., S.K., H.A., Ç.B., G.V. ve R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.Ö. ve A.Ş.?nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA