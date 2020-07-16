Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ö., D.K., A.E. ve K.E. adlı şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 900 gram toz esrar ve 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA