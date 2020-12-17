Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

17.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:41
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BURSA'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

BURSA'da uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit ettiği 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., F.B. ve D.A., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:41:28. #1.14#
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