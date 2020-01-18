18.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:48

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BURSA'da narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 560 gram metamfetamin ve 422 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma sonunda, 8 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 560 gram metamfetamin, 422 adet ecstasy hap, satışa hazır bir miktar bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.A., E.M.A. ve M.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'üne adli kontrol getirilen 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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