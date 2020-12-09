Bursa'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı (2)
09.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:24
TUTUKLANDIBursa'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Burak Asi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Burak Asi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Muammer İRTEM/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM