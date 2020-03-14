Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama BURSA'nın Karacabey ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Hakan K. (43), tutuklandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Hakan K. (43), tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hakan K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan Hakan K., dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hakan K.'nın üzerinden yapılan aramada, satışa hazır 7,79 gram, Saadet Mahallesi'ndeki evinde ise 52 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA