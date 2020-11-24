Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

24.11.2020 03:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 03:30
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.Ş'yi takibe aldı.

Turgutalp Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken polisler tarafından durdurulan A.Ş'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada, 5,66 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Daha sonra A.Ş'nin ikametinde yapılan aramada ise 2 paket halinde toplam 13 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, payp olarak tabir edilen 2 cam aparat ile uyuşturucu satışı ve paketlemesinde kullanılan çeşitli araç gereç ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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