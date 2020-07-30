Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.B'nin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı suçlardan daha önce de kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA