Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonu

07.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:24
Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika gündem haberi: BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı. Gece saatlerinde polisi gören Çağla Ç, adlı şüpheli kadın uyuşturucuları sobada yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramada 403 gram bonzai ve hassas terazi bulundu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta oturan Çağla Ç.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin gece saatlerinde evine baskın düzenlendi. Evde bulunan şüphelilerden H.Y., İ.G., O.K., O. G., S. E. ve N. V.'nin üzerinde yapılan aramada az miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. 6 şüpheli, uyuşturucuyu; ev sahibi Çağla Ç.'den aldığını itiraf etti. Bunun üzerine ev de yapılan detaylı aramada 403 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 3 bin 845 TL nakit para, bir adet hassas terazi ele geçirildi. 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

SATICI KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

H.Y., İ.G., O.K., O. G., S. E. ve N. V., adlı şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Çağla Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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