Bursa'da, uyuşturucu şüphelileri adliyede

31.10.2019 13:37

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 2'si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü, daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. 11 kişi ise hakkında adli işlem yapılarak, serbest bırakılmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirerek, piyasaya sürecekleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 900 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 18 ecstasy, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öğrenilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi, emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan, 2'si kadın 5 kişi de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA