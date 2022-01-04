Bursa'da uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bursa'da uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelenilen M.Ö. ve E.Ç'nin üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuyu S.B'den temin ettiklerini polise bildirdi.

Gözaltına alınan S.B. ile daha önce yakalanan E.Ç. sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ö. serbest bırakıldı.

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AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

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