Bursa'da uyuşturucu satıcısına 8 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi ve hırsızlıktan suçları bulunan şüpheli tutuklandı.
İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi ve hırsızlıktan suçları bulunan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden İznik'e gelerek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 ylıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan İ.A. yakalandı. Hırsızlık suçundan da kaydı bulunan U.D isimli şahıslar tutuklandı. - BURSA