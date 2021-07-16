Bursa'da uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi durdurdukları bir ticari takside gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde ve Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramalarda 3 kilo 554 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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