Bursa'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen şafak operasyonunda 62 tutuklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gün önce 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığı bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 gün önce 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığı bildirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere 7 Eylül'de özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 850 polis tarafından "şafak" vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, aranan 12 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İlçede 7 Eylül şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut