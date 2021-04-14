Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 6'sı tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 6'sı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 6'sı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 gündür süren teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar, hassas terazi ve 3 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.D, H.Ş, S.S, S.Ş, A.Y. ve B.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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