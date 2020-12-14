Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

14.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:34
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T.A. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, adreslerinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 610 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan
Magazin Ezgi Mola Demet Özdemir Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:34:40. #1.14#
title