Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
14.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:34
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T.A. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlıları gözaltına alan ekipler, adreslerinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 610 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu