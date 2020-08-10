Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.U, S.K, H.A, Ç.B, G.V, R.K, N.Ö. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 90 gram sentetik kannabinoid, 70 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U, S.K, H.A, Ç.B, G.V. ve R.K. tutuklandı.

Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA