Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

13.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:24
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.A, M.A, A.Ü, B.Ç, A.T, H.K, V.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo 240 gram sentetik uyuşturucu, 200 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu hap, 28 gram esrar, bir miktar kokain, 5 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, M.A, A.Ü, B.Ç. ve A.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.Ç. ve A.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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