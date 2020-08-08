Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, İ.B, O.A, E.B. ve M.A.P. gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 720 gram sentetik kannabinoid, 350 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA