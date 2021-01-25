Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

25.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:46
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentteki çeşitli adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda S.A, E.C, A.U, N.E, Y.T, S.P, R.K, M.K.S, H.K, M.İ, K.K, E.Ç, T.D, H.K. ve R.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, E.C, A.U, N.E, Y.T, S.P, R.K, M.K.S, H.K. ve M.İ. tutuklandı.

Diğer 5 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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