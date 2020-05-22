Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
22.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:20
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.U'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Aramada 800 gram toz esrar ve 200 tablet sentetik uyuşturucu geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA