Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
21.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:34

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilere ait çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda A.B, S.C.E, İ.A, M.A, İ.T, N.D, N.Z, A.K. ve Ş.A. yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 1 kilo 65 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, Hint keneviri, 2 hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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