Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
16.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:56
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Karacabey, Gemlik, İnegöl ve Gürsu ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarındaki aramalarda 31 gram esrar, 21 gram esrar ve 20 gram salvia isimli uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan