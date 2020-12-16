Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

16.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:56
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Karacabey, Gemlik, İnegöl ve Gürsu ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarındaki aramalarda 31 gram esrar, 21 gram esrar ve 20 gram salvia isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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