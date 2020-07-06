Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla E.K, Y.H, M.A.H, M.A, M.A, B.A. ve S.G'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 900 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler, bir tüfek ve tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA