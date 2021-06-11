Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ele geçirildi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ele geçirildi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu tutuklanan 7 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik 10 ay önce başlatılan operasyonlarda tutuklanan 7 şahsın ardından yürütülen operasyonların devamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 101 bin 807 adet hap, 16 kilo 507 gram esrar, 100 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 31 bin lira nakit para ile bir miktar döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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