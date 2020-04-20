Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaBursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E., A.S. ve M.B.adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ev, araç ve üst aramalarında 800 adet captagon tablet, 280 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyeteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA