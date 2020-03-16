Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - BURSA
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Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - BURSA

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

16.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:46
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - BURSA

Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 130 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram esrar, bir miktar tablet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ü.C, Ş.D. ve E.S. tutuklandı, N.F.Ç. ve K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlı N.G'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - BURSA

Kaynak: AA

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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - BURSA

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