Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir otomobille uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 48 gram metamfetamin, 235 gram salvia ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 5 bin 675 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar G.İ, R.E. ve R.C.S, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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