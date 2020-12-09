Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, B.A. (37) ve F.K'nin (27) uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.

Görükle Mahallesi'nde yakalanan zanlıların üzerinde, çeşitli miktarlarda alüminyum folyoya sarılmış metamfetamin ve selvi olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

B.A'nın evinde yapılan aramalarda ise 232 gram selvi, 61 gram metamfetamin ve çakmak görünümlü hassas terazi bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu