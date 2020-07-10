Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
10.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:50

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.K. ve M.N. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

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